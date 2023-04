Samsung Galaxy Tab S9 Plus pozuje na renderach. Tak wygląda nowy tablet

Samsung Galaxy Tab S9 Plus to nachodzący tablet Koreańczyków. Do sieci przedostały się rendery urządzenia, które ujawniają nam design. Znana jest także częściowa specyfikacja techniczna sprzętu. Zobaczmy sobie, jak wygląda Samsung Galaxy Tab S9 Plus i kiedy można spodziewać się premiery tego tabletu.

Samsung Galaxy Tab S9 Plus to tablet, którego premiera odbędzie się dopiero za kilka miesięcy. Urządzenie nie zostało jednak dochowane w tajemnicy do debiutu. Do sieci przedostały się rendery, które bazują na schematach CAD sprzętu. Opracował je nie nikt inny jak Onleaks, czyli Steve Hemmerstoffer. Rzućmy sobie na nie okiem.









Rendery tabletu Samsung Galaxy Tab S9 Plus ujawniają nam znajomy design. Urządzenie ma wyświetlacz o przekątnej 12,4 cala i spodziewajmy się, że obraz nadal będzie prezentowany w rozdzielczości 1752 x 2800 pikseli. Z tyłu znajduje się podwójny aparat fotograficzny. Nie zabrakło także czterech głośników, a na spodzie jest USB C.

Pełna specyfikacja tabletu Samsung Galaxy Tab S9 Plus nieznana

Samsung Galaxy Tab S9 Plus to tablet, który skrywa przed nami jeszcze sporo tajemnic. Pełna specyfikacja techniczna urządzenia nie jest na razie znana. Spodziewajmy się jednak, że sercem sprzętu będzie procesor Snapdragon 8 Gen 2. Wyświetlacz pozwoli na pracę z użyciem piórka S Pen, które będzie można przyczepiać do obudowy w specjalnym miejscu.

