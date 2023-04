POCO C51 z Android 13 Go w drodze. Jest data premiery i specyfikacja

POCO C51 to nowy smartfon z systemem Android 13 Go, którego debiut jest bardzo blisko. Została podana data premiery. Znana jest także częściowa specyfikacja techniczna telefonu i ta ujawnia nam, że będzie to budżetowe urządzenie. To jednak sprawi, że cena POCO C51 powinna być naprawdę bardzo atrakcyjna.