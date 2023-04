OnePlus Nord CE 3 Lite 5G zaprezentowany. Cena i specyfikacja

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G to smartfon, którego premiera odbyła się w Indiach. Cena telefonu jest całkiem atrakcyjna, a jego specyfikacja techniczna rzeczowa. Urządzenie ma 6,72-calowy ekran 120 Hz, aparat 108 MP oraz procesor Qualcomm Snapdragon 695. Zobaczmy, co oferuje OnePlus Nord CE 3 Lite 5G i ile kosztuje.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G to smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Urządzenie z pewnością jest ciekawe. Cena jest całkiem atrakcyjna. Jak natomiast prezentuje się specyfikacja techniczna telefonu? Mamy już komplet informacji. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania.

6,72-calowy ekran LCD

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G ma ekran LCD o przekątnej 6,72 cala z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Wyświetlacz oferuje odświeżanie na poziomie 120 Hz, a obraz jest prezentowany w rozdzielczości Full HD+. Jest to płaski panel, który został pokryty szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass.

Procesor Snapdragon 695

Pod obudową smartfona OnePlus Nord CE 3 Lite 5G producent umieścił procesor Snapdragon 695, czyli popularny SoC Qualcomma dla telefonów ze średniej półki cenowej. Chip składa się z rdzeni CPU Kryo 660 oraz układu GPU Adreno 619. Rozmiar RAM-u to 8 GB i może on zostać zwiększony do 16 GB poprzez wirtualną pamięć. Natomiast na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca.

Cena OnePlus Nord CE 3 Lite 5G atrakcyjna

Cena OnePlus Nord CE 3 Lite 5G jest atrakcyjna. W Indiach urządzenie wyceniono na 19999 rupii, czyli około 1040 złotych. Wiemy też, ile telefon ma kosztować w Europie. Na Starym Kontynencie smartfon ma być dostępny za 329 euro, czyli niespełna 1540 zł. Do wyboru klientów są dwa warianty kolorystyczne obudowy i są to szary oraz limonkowy.

Potrójny aparat fotograficzny 108 MP

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G ma potrójny aparat fotograficzny. Główny sensor ma matrycę 108 MP. Producent chwali się także bezstratnym 3-krotnym zoomem optycznym. Następnie mamy czujnik głębi oraz kamerkę do zdjęć makro. Oba z sensorami 2 MP. Natomiast w przypadku przedniego aparatu można liczyć na możliwość robienia zdjęć w jakości do 16 megapikseli.

Bateria 5000 mAh

Smartfon OnePlus Nord CE 3 Lite 5G ma również akumulator o pojemności 5000 mAh. Bateria wspiera szybkie ładowanie o nazwie SuperVOOC. Producent zdecydował się na ładowarkę o mocy 67 W i deklaruje, że 30 min. ładowania zapewni energię na cały dzień pracy. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 13 z nakładką producenta. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

OnePlus Nord CE 3 Lite – specyfikacja techniczna

6,72-calowy ekran LCD 120 Hz o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 695 z GPU Adreno 619

8 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR4x

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

195 g

Android 13 z OxygenOS 13.1

źródło