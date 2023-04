Realme GT Neo 5 SE oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna

Realme GT Neo 5 SE to smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Na razie w Chinach, gdzie cena telefonu jest całkiem atrakcyjna. Natomiast specyfikacja techniczna modelu jest naprawdę rzeczowa. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania.

6,74-calowy ekran AMOLED

Realme GT Neo 5 SE ma ekran AMOLED pochodzący od Tianma. Wyświetlacz ma przekątną na poziomie 6,74 cala oraz rozdzielczość 2772 × 1240 pikseli. Odświeżanie obrazu odbywa się w zakresie do 144 Hz. Jasność maksymalna wynosi 1400 nitów. Warto też wspomnieć o 100 proc. zgodności z paletą barw DCI-P3.

Procesor Snapdragon 7+ Gen 2

Sercem smartfona Realme GT Neo 5 SE jest procesor Snapdragon 7+ Gen 2. To ostatni SoC Qualcomma dla telefonów z tak zwanej wyższej półki średniej, który oferuje całkiem dużą wydajność. Składa się on ośmiu rdzeni Kryo oraz GPU Adreno 725. Całość wykonano w 4-nm litografii. Chip wspomagany jest przez 8, 12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5. Natomiast na dane przeznaczono 256, 512 GB lub 1 TB miejsca.

Cena Realme GT Neo 5 SE atrakcyjna

Cena Realme GT Neo 5 SE jest całkiem atrakcyjna. W podstawowej konfiguracji sprzętowej jest to kwota na poziomie 1999 juanów (ok. 1250 zł). Natomiast w przypadku najmocniejszego wyposażenia jest to 2599 juanów (ok. 1625 zł). Są to ceny na start, które potem mają wzrosnąć o 100-200 juanów. Sprzedaż w Chinach rozpocznie się 10 kwietnia. Informacji o dostępności na innych rynkach na razie brak.

Potrójny aparat 64 MP

Realme GT Neo 5 SE ma potrójny aparat fotograficzny. Główny sensor to Omnivision OV64M z matrycą 64 MP. Obiektyw ultraszerokokątny połączono z Sony IMX355 8 MP. Całość uzupełnia kamerka do zdjęć makro 2 MP. Przedni aparat pozwoli robić zdjęcia w jakości do 16 megapikseli.

Bateria o pojemności 5500 mAh

Pod obudową smartfona Realme GT Neo 5 SE znajduje się bateria o pojemności 5500 mAh. Wspiera ona szybkie ładowanie o nazwie SuperVOOC S. Producent zdecydował się w tym przypadku na ładowarkę o mocy 100 W. Znajdziemy tu też Bluetooth 5.3, głośniki z Dolby Atmos czy NFC. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13 z nakładką producenta. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Realme GT Neo 5 SE – specyfikacja techniczna

6,74-calowy ekran AMOLED 144 Hz o rozdzielczości 1240 x 2772 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 7+ Gen 2

do 16 GB pamięci RAM

do 512 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5500 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z nakładką producenta

