Realme 11 Pro Plus niemal bez tajemnic. Jest specyfikacja techniczna

Realme 11 Pro Plus to smartfon, którego premiera odbędzie się prawdopodobnie w maju. Telefon nie został dochowany w tajemnicy do debiutu. Do sieci przedostała się niemal kompletna specyfikacja techniczna modelu. Wiemy, że Realme 11 Pro Plus otrzyma 6,7-calowy ekran AMOLED i aparat fotograficzny 200 MP.