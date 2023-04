Realme 11 Pro Plus w TENAA. Co wiemy o średniaku marki?

Realme 11 Pro Plus to nadchodzący średniak marki. Premiera musi być nieodległa, bo smartfon został dostrzeżony na stronie TENAA. Specyfikacja techniczna na razie owiana jest tajemnicą. Możemy jednak zobaczyć design Realme 11 Pro Plus. Zobaczmy sobie, co wiemy o nadchodzącym telefonie chińskiego producenta.

Realme 11 Pro Plus to smartfon, który będzie następcą udanego modelu z serii 10. Wygląda na to, że premiera telefonu jest całkiem nieodległa. Świadczy o tym pojawienie się urządzenia na stronie chińskiego urzędu TENAA. Tam zostały udostępnione zdjęcia, które dają nam pierwszy wgląd na tego średniaka.

Ekran AMOLED z okrągłym wcięciem

Zdjęcia Realme 11 Pro Plus udostępnione na łamach strony urzędu TENAA ujawniają nam ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry. Parametry wyświetlacza nie są na razie znane. Spodziewajmy się jednak, że będzie to panel wykonany w technologii AMOLED o przekątnej około 6,7 cala oraz rozdzielczości Full HD+. Na szczegóły przyjdzie nam jednak poczekać.

Potrójny aparat fotograficzny

Realme 11 Pro Plus ma aparat fotograficzny, który składa się z trzech obiektywów. Wszystkie elementy kamery zostały umieszczone na dużej wyspie w kształcie koła, co przypomina nam to, co Huawei kiedyś zapoczątkowało w serii Mate. Wykorzystane sensory nie są na razie znane. Poprzednik ma główny z matrycą 108 MP i jest bardzo możliwe, że w przypadku następcy będzie podobnie. Pozostałe dwa pewnie zostaną połączone z sensorami 8 i 2 MP.

Nieznany procesor

Procesor znajdujący się pod obudową Realme 11 Pro Plus pozostaje na razie tajemnicą. W poprzedniku producent zdecydował się na chip MediaTek Dimensity 1080, czyli typowy SoC dla smartfonów ze średniej półki. Na co padło tym razem? O tym przekonamy się z czasem. Spodziewajmy się, że układ będzie wspomagany przez maksymalnie 12 GB pamięci RAM. Natomiast w przypadku miejsca na dane oczekujmy 128 lub 256 GB miejsca.

Cena Realme 11 Pro Plus atrakcyjna

Cena Realme 11 Pro Plus nie jest na razie znana. Spodziewajmy się jednak, że będzie atrakcyjna. W przypadku poprzednika były to kwoty zaczynające się od 1699 juanów, czyli około 1070 zł. Spodziewajmy się, że nowy smartfon zostanie podobnie wyceniony. Szczegóły powinniśmy poznać bliżej planowanej premiery.

Bateria z szybkim ładowaniem

Spodziewajmy się również, że pod obudową smartfona Realme 11 Pro Plus zostanie umieszczony akumulator o pojemności około 5000 mAh. Zapewne będzie on wspierać szybkie ładowanie na poziomie 67 W lub większym. To jednak na razie także pozostaje tajemnicą i na konkretne informacje w tym temacie przyjdzie nam jeszcze poczekać.

Android 13 z Realme UI 4.0

Realme 11 Pro Plus to smartfon, który będzie pracować pod kontrolą systemu Android 13 z nakładką UI 4.0. Producent wprowadził w niej wiele ulepszeń i nowych funkcji. Jest bardzo możliwe, że premiera nowego średniaka odbędzie się jeszcze w tym kwartale 2023. Im bliżej będziemy oficjalnego debiutu, tym powinniśmy wiedzieć coraz więcej.

