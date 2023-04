Nokia C12 Plus z Android 12 Go oficjalnie. Cena i specyfikacja

Nokia C12 Plus to nowy smartfon z systemem Android 12 Go. Specyfikacja techniczna telefonu jest bardzo podstawowa. Znajdziemy tu ekran LCD o rozdzielczości HD+, dosyć prosty procesor czy pojedynczy aparat fotograficzny z głównym sensorem 8 MP. To jednak sprawia, że cena modelu Nokia C12 Plus jest bardzo niska.

Nokia C12 Plus to nowy smartfon z systemem Android 12 Go, który dołącza do serii. Ta obejmuje już dwa modele, w tym jeden z dopiskiem Pro w nazwie. Cena jest atrakcyjna, ale specyfikacja techniczna telefonu jest bardzo podstawowa. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania.

Ekran LCD HD+

Nokia C12 Plus ma prosty wyświetlacz wykonany w technologii LCD. Jest to panel ze wcięciem dla kamery do selfie w postaci łezki. Przekątna ekranu wynosi 6,3 cala, a rozdzielczość to HD+ (720 x 1520 pikseli). Oczywiście nie ma co liczyć na podwyższone odświeżanie obrazu i w tym smartfonie jest ono na standardowym poziomie 60 Hz.

Prosty procesor Unisoc SC9863A1

Sercem smartfona Nokia C12 Plus jest procesor Unisoc SC9863A1. Jest to 8-rdzeniowa (Cortex-A55) jednostka pracująca z zegarem do 1,6 GHz. Za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU PowerVR GE8322. Chip w telefonie wspomagany jest przez 2 GB pamięci operacyjnej RAM. Natomiast na dane przeznaczono 32 GB miejsca. Można je rozbudować z użyciem kart microSD o pojemności do 256 GB.

Cena modelu Nokia C12 Plus atrakcyjna

Cena smartfona Nokia C12 Plus jest atrakcyjna. Urządzenie zostało wycenione w Indiach na kwotę 7999 rupii, czyli około 420 zł. Sprzęt jest więc tani. Podobnie jest w przypadku innych telefonów pracujących pod kontrolą systemu Android 12 Go.

Prosty aparat fotograficzny i bateria 4000 mAh

Nokia C12 Plus ma bardzo prosty aparat fotograficzny. Składa się on tylko z jednego obiektywu oraz diody doświetlającej LED. Użyty sensor ma matrycę 8 MP i kamera wspiera autofocus. Natomiast przedni aparat pozwoli na robienie selfie w jakości do 5 megapikseli. Bateria ma pojemność 4000 mAh i jej ładowanie odbywa się poprzez złącze microUSB.

Android 12 Go

Smartfon Nokia C12 Plus pracuje pod kontrolą systemu Android 12 Go. Urządzenie ma także Wi-Fi b/g/n, moduł Bluetooth 5.2 oraz klasyczne złącze słuchawkowe 3,5 mm. Poza tym znajdziemy tu modem LTE z obsługą dwóch kart SIM. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Nokia C12 Plus – specyfikacja techniczna

6,3-calowy ekran LCD o rozdzielczości 720 x 1520 pikseli

8-rdzeniowy procesor Unisoc SC9863A1

2 GB pamięci RAM

32 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 256 GB

kamer

bateria o pojemności 4000 mAh

Wi-Fi b/g/n

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącza microUSB i audio 3,5 mm

Android 12 Go

źródło