Samsung Galaxy S23 FE w drodze. Wycieka specyfikacja techniczna

Samsung Galaxy S23 FE to smartfon, którego przyszłość znajduje się w powijakach. Nowe plotki mówią jednak o tym, że telefon zadebiutuje. Ma to nastąpić w czwartym kwartale 2023 r. Tymczasem do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna modelu. Zobaczmy sobie, czego mamy się spodziewać.

Samsung Galaxy S23 FE ma dostać ten sam procesor, który znamy z serii S22. Będzie to Exynos 2200 i ten chip ma znaleźć się w smartfonach z każdego rynku dystrybucji. Spodziewajmy się, że będzie on wspomagany przez 8 GB pamięci RAM. Natomiast na dane spodziewajmy się 128 lub 256 GB miejsca.

Bateria bez zmian. Nadal ma to być akumulator o pojemności 4500 mAh. Samsung Galaxy S23 FE otrzyma jednak udoskonalony aparat fotograficzny z głównym sensorem 50 MP. Więcej szczegółów na razie nie jest znanych i będziemy musieli na nie poczekać. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy S23 FE – specyfikacja techniczna

ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniem obrazu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Exynos 2200

8 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka do selfie — brak szczegółów

aparat fotograficzny 50 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z One UI

źródło