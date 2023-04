Oppo Find N3 w dużym przecieku. Jest specyfikacja techniczna

Oppo Find N3 to składany smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Obejmuje ona 8-calowy ekran z odświeżaniem 120 Hz oraz procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Premiera smartfona Oppo Find N3 odbędzie się później w 2023 roku.

Oppo Find N3 to składany smartfon, który w przeciekach pojawia się od jakiegoś czasu. Teraz do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Ta ujawnia nam część parametrów i wiemy, że urządzenie zapowiada się naprawdę ciekawie. Zobaczmy sobie, co już wiadomo o tym modelu.

8-calowy ekran 120 Hz

Składany smartfon Oppo Find N3 otrzyma główny ekran o przekątnej 8 cali, a więc nieco większy w porównaniu do poprzednika. Wyświetlacz zaoferuje obraz w rozdzielczości 2268 x 2440 pikseli. Wiemy też, że odświeżanie obrazu ma odbywać się w zakresie do 120 Hz. Parametry drugiego ekranu pozostają na razie tajemnicą.

Mocny Snapdragon 8 Gen 2

Sercem składanego smartfona Oppo Find N3 będzie procesor Snapdragon 8 Gen 2, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. To bardzo mocny chip i jego wybór w zasadzie w tym przypadku nie dziwi. Spodziewajmy się, że będzie on wspomagany przez 12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5X. Natomiast na dane zostanie przeznaczone 256, 512 GB lub nawet 1 TB miejsca.

Cena Oppo Find N3 na razie nieznana

Cena Oppo Find N3 nie jest na razie znana. Producent pewnie będzie jednak chciał zachować kwoty zbliżone do poprzedniego modelu. W przypadku wersji N2 zaczynały się one od 7999 juanów, czyli około 5030 zł. Spodziewajmy się, że nowy składany smartfon będzie podobnie wyceniony, ale jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem.

Aparat fotograficzny 50 MP

Oppo Find N3 otrzyma potrójny aparat fotograficzny. Wiemy, że główny sensor to Sony IMX890 50 MP ze wsparciem dla OIS, czyli optycznej stabilizacji obrazu. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny z IMX581 48 MP. Całość uzupełni teleobiektyw z sensorem 32 MP. Główny wyświetlacz otrzyma kamerkę 32 MP. Natomiast ta schowana we wcięciu mniejszego ekranu ma pozwolić na robienie selfie w jakości do 20 megapikseli.

Większa bateria

Oppo Find N3 otrzyma większy akumulator w porównaniu do poprzednika. Będzie to bateria o pojemności 4805 mAh. Spodziewajmy się wsparcia dla szybkiego ładowania w postaci SuperVOOC, ale moc ładowarki na razie nie jest znana. Oczekujmy czegoś w okolicy 80 W i z pewnością nie zabraknie także wsparcia dla bezprzewodowego ładowania. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Oppo Find N3 – specyfikacja techniczna

8-calowy ekran 120 Hz o rozdzielczości 2268 x 2440 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 2

12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5X

256, 512 GB lub 1 TB miejsca na dane

kamerka 32/20 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 48 + 32 MP

bateria o pojemności 4805 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z ColorOS

