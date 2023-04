Sony Xperia 1 V coraz bliżej. Tak wygląda szkło ochronne na ekran

Sony Xperia 1 V to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Mamy okazję zobaczyć szkło ochronne na wyświetlacz. To potwierdza nam, jaki telefon ma otrzymać ekran. Wiemy, że przedni panel z modelu Sony Xperia 1 V nie ma żadnych wcięć i kamera zostanie umieszczona bezpośrednio nad wyświetlaczem.

Sony Xperia 1 V to flagowiec, który w przeciekach pojawia się już od kilku tygodni. Premiera dopiero przed nami i spodziewamy się jej później w 2023 r. Teraz doszło do kolejnego. Tym razem mamy okazję zobaczyć szkło ochronne na ekran, które potwierdza nam to, czego mamy spodziewać się po wyświetlaczu.

Szkło ochronne na ekran modelu Sony Xperia 1 V potwierdza nam, że wyświetlacz nie ma żadnych wcięć dla kamery do selfie. Przedni aparat znajdzie się wyżej. Panel ma proporcje 21:9 i wiemy, że przekątna wynosi 6,5 cala. W przypadku rozdzielczości spodziewajmy się obrazu na poziomie 4K UHD.

Sony Xperia 1 V nie skrywa przed nami już zbyt wielu tajemnic. Wiemy, że telefon otrzyma procesor Snapdragon 8 Gen 2. Następnie mamy potrójny aparat fotograficzny umieszczony na podłużnej wyspie w kształcie pigułki. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Sony Xperia 1 V – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran OLED o rozdzielczości 4K UHD

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 2

do 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5X

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 12 MP do selfie

aparat fotograficzny 12 + 48 + 12 MP

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

161,0 x 69,3 x 8,5 mm

Android 13

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

źródło