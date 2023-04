Motorola Edge 40 pozuje na renderach. Jest cena i częściowa specyfikacja

Motorola Edge 40 to smartfon, którego premiera musi być blisko. Do sieci przedostały się rendery prasowe, które ujawniają nam wygląd telefonu oraz dwa planowane warianty kolorystyczne obudowy. Cena modelu Motorola Edge 40 oraz częściowa specyfikacja techniczna również są już znane.

Motorola Edge 40 to smartfon, którego debiut jest blisko. Cena telefonu w Europie ma wynieść 599 euro, czyli aż o 300 euro mniej w porównaniu do modelu Pro. Mamy okazję zobaczyć rendery prasowe i przy okazji do sieci przedostała się także częściowa specyfikacja techniczna urządzenia.

Motorola Edge 40 ma 6,55-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem obrazu w 144 Hz. Sercem telefonu ma być nowy procesor MediaTek Dimensity 8020. Następnie mamy 8 GB pamięci RAM oraz 128 lub 256 GB miejsca na dane. Bateria ma pojemność 4400 mAh i ma wspierać szybkie ładowanie o mocy 68 W.













Rendery modelu Motorola Edge 40 ujawniają nam ponadto podwójny aparat fotograficzny z OIS. Główny sensor ma matrycę 50 MP. Natomiast dodatkowy 13 MP. Przednia kamerka pozwoli na robienie selfie w jakości do 32 megapikseli. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Motorola Edge 40 – specyfikacja techniczna

6,55-calowy ekran AMOLED 144 Hz o rozdzielczości Full HD+

procesor MediaTek Dimensity 8020

8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 13 MP

bateria o pojemności 4400 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13

źródło