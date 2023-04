Meizu 20 Pro to flagowiec, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Smartfon jest ciekawy. Znana są cena oraz specyfikacja techniczna. Na razie telefon kupimy tylko w Chinach i nie ma informacji o dostępności urządzenia na innych rynkach. Zobaczmy sobie, co ten sprzęt ma do zaoferowania.

6,81-calowy ekran AMOLED

Meizu 20 Pro ma 6,81-calowy ekran AMOLED E6 pochodzący z fabryk firmy Samsung Display i został on wykonany w technologii LTPO. Wyświetlacz oferuje obraz w rozdzielczości QHD+ oraz zapewnia zmienne odświeżanie w zakresie od 1 do 120 Hz. Następnie mamy jasność maksymalną do 1800 nitów. Kamera do selfie została umieszczona w okrągłym wcięciu.

Procesor Snapdragon 8 Gen 2

Sercem smartfona Meizu 20 Pro jest procesor Snapdragon 8 Gen 2, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Jest to bardzo potężny chip, który trafił już do wielu innych telefonów konkurencyjnych marek. SoC wspomagany jest przez 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5X. Natomiast na dane przeznaczono 128, 256 lub 512 GB miejsca w postaci szybkich kości UFS 4.0.

Cena Meizu 20 Pro atrakcyjna

Cena Meizu 20 Pro jest całkiem atrakcyjna. W podstawowej wersji telefon kosztuje 3999 juanów (ok. 2500 zł). Natomiast w najdroższej konfiguracji sprzętowej z 512 GB miejsca na dane jest to kwota na poziomie 4799 juanów (ok. 3000 zł). Sprzedaż w Chinach rozpocznie się 3 kwietnia i do wyboru będą trzy warianty kolorystyczne obudowy.

Potrójny aparat 50 MP

Aparat fotograficzny Meizu 20 Pro składa się z trzech obiektywów, które mają wystające pierścienie. W czwartym umieszczono diodę doświetlającą LED w postaci okręgu. Wszystkie trzy sensory mają matryce 50 MP. W przypadku przedniej kamerki do selfie można liczyć na zdjęcia w jakości do 32 megapikseli.

Bateria o pojemności 5000 mAh

Pod obudową smartfona Meizu 20 Pro znajduje się bateria o pojemności 5000 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 80 W. Natomiast w przypadku ładowarki bezprzewodowej jest to 50 W. Telefon zapewnia także łączność satelitarną i ma wbudowany układ UWB. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13 z nakładką Flyme OS 10. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Meizu 20 Pro – specyfikacja techniczna

6,81-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 1440 x 3200 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 2

12 GB pamięci RAM typu LPDDR5X

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 50 + 50 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z Flyme OS 10

