Vivo X Fold 2 zaprezentowany jeszcze przed premierą

Vivo X Fold 2 to składany smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Oficjalna prezentacja odbędzie się w kwietniu. Tymczasem telefon został pokazany na żywo w trakcie innego wydarzenia. Dzięki temu możemy zobaczyć, jak wygląda Vivo X Fold 2. Nowy smartfon prezentuje się naprawdę ciekawie.

Vivo X Fold 2 to składany smartfon, którego premiera odbędzie się w przyszłym miesiącu. Tymczasem producent postanowił zaprezentować to urządzenie już teraz. Dzięki temu mamy okazję zobaczyć je na żywo jeszcze przed właściwym debiutem. Nastąpiło to w trakcie wydarzenia o nazwie Boao Forum.

Składany smartfon Vivo X Fold 2 wygląda z pewnością ciekawie. Widzimy, że urządzenie ma potrójny aparat fotograficzny, który umieszczono na okrągłej wyspie. Główny sensor to Sony IMX866 z matrycą 50 MP. Następnie mamy autorski chip IPS V2 czy wsparcie dla OIS, czyli optycznej stabilizacji obrazu. Sercem telefonu jest procesor Snapdragon 8 Gen 2.

Premiera Vivo X Fold 2 w kwietniu

Vivo X Fold 2 to składany smartfon, którego właściwa premiera odbędzie się w kwietniu. Telefon ma otrzymać ekran AMOLED pochodzący z fabryk firmy Samsung Display. Będzie to rozkładany wyświetlacz o rozdzielczości 2K oraz oferujący odświeżanie obrazu w 120 Hz. Pod nim ma zostać schowany czytnik linii papilarnych.

