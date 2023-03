Redmi Note 12S i Note 12 Pro 4G w drodze. Są rendery i częściowa specyfikacja

Redmi Note 12S oraz Note 12 Pro 4G to dwa nowe smartfony submarki Xiaomi. Oba nie zostały dochowane w tajemnicy do premiery. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna telefonów oraz ich rendery. Zobaczmy sobie, jak wyglądają modele Redmi Note 12S i 12 Pro 4G oraz co o nich już wiadomo.