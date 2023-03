Redmi Note 12 Turbo zaprezentowany. Cena i specyfikacja

Redmi Note 12 Turbo to nowy średniak submarki Xiaomi. Specyfikacja techniczna telefonu jest rzeczowa. Urządzenie ma 6,67-calowy ekran OLED oraz procesor Snapdragon 7+ Gen 2. Znajdziemy tu też potrójny aparat fotograficzny. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się cena Redmi Note 12 Turbo oraz wyposażenie smartfona.

Redmi Note 12 Turbo to smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Na razie w Chinach. Jak prezentuje się cena oraz specyfikacja techniczna telefonu? Mamy już komplet informacji i urządzenie jest naprawdę ciekawe. Zobaczmy sobie, co nowy model submarki Xiaomi ma do zaoferowania.

Ekran OLED 120 Hz

Redmi Note 12 Turbo ma ekran OLED o przekątnej 6,67 cala oraz rozdzielczości Full HD+. Wyświetlacz oferuje zgodność z paletą barw DCI-P3 oraz wsparcie dla formatów HDR10+ i Dolby Vision. Następnie mamy zmienne odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz, a próbkowanie dotyku odbywa się na poziomie 240 Hz. Warto też wspomnieć o maksymalnej jasności w postaci 1000 nitów.

Procesor Snapdragon 7+ Gen 2

Sercem smartfona Redmi Note 12 Turbo jest procesor Snapdragon 7+ Gen 2. To nowy SoC Qualcomma dla telefonów z tak zwanej wyższej półki średniej. Chip jest wspomagany przez 8, 12 lub nawet 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5. Natomiast na dane przeznaczono 256, 512 GB lub 1 TB miejsca w postaci kości UFS 3.1.

Cena Redmi Note 12 Turbo atrakcyjna

Cena Redmi Note 12 Turbo nie jest wygórowana. Przeciwnie, bo smartfon będzie dostępny w atrakcyjnych kwotach. W przypadku podstawowej konfiguracji sprzętowej jest to tylko 1999 juanów, czyli około 1250 zł. Natomiast w najdroższej opcji trzeba zapłacić 2599 juanów (ok. 1630 zł). Sprzedaż w Chinach ruszy 31 marca. Na razie nie ma informacji o dostępności na innych rynkach, ale spodziewajmy się, że urządzenie w Europie pojawi się pod marką POCO.

Potrójny aparat 50 MP

Redmi Note 12 Turbo ma potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP oraz wsparciem dla OIS. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny (120°) z matrycą 8 MP. Całość uzupełnia kamerka do zdjęć makro z czujnikiem 2 MP. Natomiast w przypadku przedniego aparatu można liczyć na zdjęcia w jakości do 16 megapikseli.

Bateria 5000 mAh z szybkim ładowaniem

Pod obudową smartfona Redmi Note 12 Turbo znajduje się bateria o pojemności 5000 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie. Producent zdecydował się na ładowarkę o mocy 67 W. Telefon ma też głośniki z obsługą Dolby Atmos oraz czytnik linii papilarnych umieszczony na bocznej ramce. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Redmi Note 12 Turbo – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 7+ Gen 2

8, 12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5

256, 512 GB lub 1 TB miejsca (kości UFS 3.1)

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5`G

dual SIM

stereofoniczne głośniki

czytnik linii papilarnych

złącze USB C i audio 3,5 mm

Android 13 z MIUI 14

