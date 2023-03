Motorola Moto G Stylus 5G 2023 pozuje na renderach

Motorola Moto G Stylus 5G Stylus to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Telefon doczekał się przecieku. Do sieci przedostały się oficjalne rendery prasowe telefonu. Te ujawniają nam wygląd urządzenia. Smartfona Motorola Moto G Stylus 5G 2023 na renderach mieliśmy okazję zobaczyć już wcześniej.

Motorola Moto G Stylus 5G 2023 to smartfon, który w przeciekach pojawia się już od jakiegoś czasu. Do sieci przedostały się rendery prasowe telefonu. To już kolejne grafiki po tych sprzed kilku tygodni, które ujawniają nam design sprzętu. Zobaczmy sobie, co na nich widać.









Rendery modelu Motorola Moto G Stylus 5G 2023 ujawniają nam płaski ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, który wyśrodkowano u góry. Następnie mamy podwójny aparat fotograficzny z głównym sensorem z matrycą 50 MP. Następnie mamy rysik do pracy z wyświetlaczem, który jest chowany w otworze znajdującym się na spodzie.

Rendery smartfona Motorola Moto G Stylus 5G 2023 ujawniają dwa kolory

Motorola Moto G Stylus 5G 2023 skrywa przed nami jeszcze sporo tajemnic. Widzimy jednak, że do wyboru będą co najmniej dwa kolory obudowy. Pierwszym jest złoty, a drugim szary. Dołączony do telefonu rysik ma ten sam odcień. Sama specyfikacja techniczna na razie owiana jest tajemnicą.

