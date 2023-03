ASUS ROG Phone 7 Ultimate w przecieku. Jest częściowa specyfikacja

ASUS ROG Phone 7 Ultimate to nowy smartfon do gier, którego debiut zbliża się coraz większymi krokami. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna urządzenia. Obejmuje on m.in. procesor Snapdragon 8 Gen 2 oraz aparat 50 MP. Zobaczmy, co ASUS ROG Phone 7 Ultimate ma jeszcze mieć do zaoferowania.

ASUS ROG Phone 7 Ultimate to smartfon do gier, który zbliża się wielkimi krokami. Telefon doczekał się przecieku i do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna modelu. Zobaczmy sobie, co to urządzenia ma do zaoferowania pod kątem wyposażenia.

Sercem smartfona ASUS ROG Phone 7 Ultimate będzie oczywiście Snapdragon 8 Gen 2. Ma on być wspomagany przez 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5X. Natomiast na dane zostanie przeznaczone 512 GB miejsca i będą to szybkie kości UFS 4.0. Aparat ma składać się z sensorów z matrycami 50, 13 i 8 MP. Ten główny to Sony IMX766.

Pełna specyfikacja ASUS ROG Phone 7 Ultimate nieznana

Kompletna specyfikacja techniczna smartfona do gier ASUS ROG Phone 7 Ultimate nie jest na razie znana. Wiemy jednak, że przednia kamerka otrzyma sensor z matrycą 32 MP. Telefon ma wymiary 173 x 77 x 10,3 mm. Całość waży 239 g. Urządzenie pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Android 13.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla Windows 11

źródło