Xiaomi 13 Ultra z datą premiery. Producent na razie milczy

Xiaomi 13 Ultra to smartfon, którego debiut zbliża się wielkimi krokami. W sieci pojawiła się data premiery. Na razie jeszcze nieoficjalna, bo producent jej nie potwierdził. Jeśli jednak jest prawdziwa, to zapowiedź Xiaomi 13 Ultra odbędzie się w połowie kwietnia. Tak więc urządzenie zobaczymy za kilka tygodni.

Xiaomi 13 Ultra to flagowiec, który w przeciekach pojawia się od dawna. Wiemy, że smartfon ma zadebiutować w przyszłym miesiącu. Teraz poznajemy dokładny termin. Datą premiery jest rzekomo 17 kwietnia i taka informacja przedostała się do sieci nieoficjalnymi kanałami, co warto mieć na uwadze.

Kwietniowa data premiery Xiaomi 13 Ultra nie została na razie potwierdzona przez producenta. Jeśli jednak jest prawdziwa, to firma zapewne potwierdzi ją kilka dni wcześniej, jeszcze w pierwszej połowie przyszłego miesiąca. Trudno jednoznacznie określić autentyczność tych informacji.

Premiera Xiaomi 13 Ultra najpierw w Chinach

Kwietniowa premiera Xiaomi 13 Ultra dotyczy Chin. Smartfon zostanie wprowadzony do oferty w drugiej połowie przyszłego miesiąca, ale w Europie poczekamy sobie dłużej. Pewnie do końcówki maja lub czerwca, co trzeba mieć na uwadze. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się dopiero z czasem. Na razie nie pozostaje nic innego, jak tylko uzbroić się w cierpliwość i wypatrywać kolejnych informacji.

