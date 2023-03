Redmi A2 zaprezentowany. Cena i specyfikacja

Redmi A2 to budżetowy smartfon submarki Xiaomi, którego premiera odbyła się na rynkach globalnych. Urządzenie będzie tanie i cena telefonu powinna być bardzo atrakcyjna. Natomiast specyfikacja techniczna jest dosyć podstawowa. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania.

6,52-calowy ekran HD+

Redmi A2 ma płaski ekran wykonany w technologii LCD ze wcięciem dla kamery do selfie w postaci łezki. Jest to wyświetlacz o przekątnej 6,52 cala oraz rozdzielczości HD+ (720 x 1600 pikseli). Proporcje wynoszą 20:9, a odświeżanie obrazu jest na standardowym poziomie 60 Hz.

Budżetowy procesor MediaTeka

Sercem modelu Xiaomi Redmi A2 jest procesor MediaTek Helio G36. Jednostka składa się z ośmiu rdzeni CPU Cortex-A53, które pracują z zegarem do 2,2 GHz. Następnie mamy układ GPU IMG PowerVR GE8320. Chip wspomagany jest przez 2 lub 3 GB pamięci RAM typu LPDDR4X. Natomiast na dane przeznaczono 32 GB miejsca, które można rozszerzyć z użyciem kart microSD o pojemności do 1 TB.

Cena Redmi A2 będzie atrakcyjna

Cena Redmi A2 nie została na razie ujawniona. Spodziewajmy się jednak, że będzie bardzo atrakcyjna. W podstawowej konfiguracji sprzętowej będzie to zapewne mniej niż 100 euro (ok. 470 zł). Na dokładne kwoty trzeba będzie jednak poczekać.

Podwójny aparat fotograficzny 8 MP

Redmi A2 ma bardzo prosty aparat fotograficzny. Główny obiektyw został połączony z sensorem z matrycą 8 MP. Natomiast ten dodatkowy współpracuje z czujnikiem o rozdzielczości QVGA. Kamera umożliwia nagrywanie filmów w jakości do 1080p przy 30 fps. Natomiast przedni aparat pozwoli na robienie selfie o rozdzielczości do 5 megapikseli.

Bateria 5000 mAh z wolnym ładowaniem

Pod obudową smartfona Redmi A2 znajduje się bateria o pojemności 5000 mAh. Akumulator wspiera ładowanie o mocy zaledwie 10 W. Ładowarka korzysta z gniazda microUSB, a nie nowocześniejszego USB C. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 12 w edycji Go. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Xiaomi Redmi A2 – specyfikacja techniczna

6,52-calowy ekran LCD o rozdzielczości 720 x 1600 pikseli

8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio G36

2 lub 3 GB pamięci RAM typu LPDDR4X

32 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 5 MP do selfie

aparat fotograficzny 8 MP + QVGA

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 2,4 GHz

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

dual SIM

złącze microUSB + audio 3,5 mm

192 g

Android 12 Go

