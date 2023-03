One UI 5.1 to aktualizacja, która sukcesywnie trafia na kolejne smartfony Koreańczyków. Teraz uaktualnienie otrzymuje niedrogi telefon Samsung Galaxy A14 5G. Oprogramowanie bazuje na Androidzie 13 i zawiera marcowe poprawki bezpieczeństwa. Na razie One UI 5.1 dla tego modelu udostępniono na części rynków.

One UI 5.1 to duża aktualizacja, która trafia na kolejne telefony. Lista smartfonów z tym uaktualnieniem cały czas się powiększa i jest całkiem spora. Teraz dołącza do niej niedrogi model. Tym jest Samsung Galaxy A14 5G, który debiutował na rynku kilka tygodni temu.

Aktualizacja do One UI 5.1 dla modelu Samsung Galaxy A14 5G jest wprowadzana wraz z firmware oznaczonym ciągiem znaków A146BXXU1BWC3. Bazuje on na systemie Android 13 i zawiera marcowe poprawki bezpieczeństwa, czyli te najaktualniejsze, gdzie Google załatało ponad 50 różnych luk związanych z zabezpieczeniami.

Aktualizacja One UI 5.1 dla modelu Samsung Galaxy A14 5G nie wszędzie

Warto dodać, że Samsung Galaxy A14 5G otrzymuje uaktualnienie do One UI 5.1 tylko na wybranych rynkach. W pierwszej kolejności były to smartfony pochodzące z indyjskiej dystrybucji oraz sprzedawane na terenie Sri Lanki. Możemy jednak się domyślać, że wkrótce pojawią się także w innych regionach. Jest to tylko kwestią czasu najbliższych dni.

