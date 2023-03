OnePlus Nord CE 3 Lite w dużym przecieku. Jest cena i specyfikacja

OnePlus Nord CE 3 Lite to smartfon, który był obiektem wielu przecieków. Teraz doszło do kolejnego. Do sieci przedostała się w zasadzie kompletna specyfikacja techniczna telefonu. Znana jest także cena OnePlus Nord CE 3 Lite i ta nie wydaje się być wygórowana. Zobaczmy sobie, co na ten moment wiadomo o tym telefonie.

OnePlus Nord CE 3 Lite to smartfon, którego premiera odbędzie się na początku kwietnia. Tymczasem doszło do sporego przecieku. Do sieci przedostała się cena w euro oraz niemal kompletna specyfikacja techniczna telefonu. Zobaczmy sobie, co wiadomo o tym urządzeniu na kilka dni przed oficjalną zapowiedzią.

6,72-calowy ekran LCD

OnePlus Nord CE 3 Lite ma płaski wyświetlacz wykonany w technologii LCD z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Rozdzielczość ekranu to 1080 x 2400 pikseli, czyli Full HD+. Następnie mamy odświeżanie obrazu z częstotliwością w zakresie do 120 Hz. Więcej parametrów panelu nie jest znanych.

Procesor Snapdragon 695

Sercem smartfona OnePlus Nord CE 3 Lite jest procesor Snapdragon 695, czyli popularny SoC Qualcomma dla średniaków z Androidem. Chip składa się z rdzeni CPU Kryo 660 oraz układu GPU Adreno 619. Jest on wspomagany przez 8 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR4X. Natomiast na dane przeznaczono 128 GB miejsca, które będzie można rozszerzyć z użyciem kart microSD.

Cena OnePlus Nord CE 3 Lite atrakcyjna

Cena OnePlus Nord CD 3 Lite jest już znana i wydaje się być całkiem atrakcyjna. W Europie zapłacimy 329 euro, czyli około 1545 zł. Wygląda na to, że do sprzedaży trafi tylko jedna konfiguracja sprzętowa smartfona. Wiemy jednak, że do wyboru będą dwa warianty kolorystyczne obudowy i są to limonkowy oraz szary.

Potrójny aparat 108 MP

OnePlus Nord CE 3 Lite ma potrójny aparat fotograficzny, który ma popularny w ostatnim czasie design. Główny obiektyw ze światłem f/1.7 został połączony z sensorem z matrycą 108 MP. Pozostałe dwa elementy to kamerka do zdjęć makro oraz czujnik głębi z sensorami 2 MP. Przedni aparat pozwoli na robienie selfie w jakości do 16 megapikseli.

Bateria 5000 mAh z SuperVOOC

Pod obudową smartfona OnePlus Nord CE 3 Lite została umieszczona bateria o pojemności 5000 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie SuperVOOC opracowane przez Oppo. W tym przypadku zdecydowano się na ładowarkę o mocy 67 W. Całość waży 195 g i pracuje pod kontrolą systemu Android 13 z nakładką producenta. Znana specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

OnePlus Nord CE 3 Lite – specyfikacja techniczna

6,72-calowy ekran LCD 120 Hz o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 695 z GPU Adreno 619

8 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR4x

128 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

195 g

Android 13 z OxygenOS 13.1

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło