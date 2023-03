Samsung Galaxy M54 5G oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna

Samsung Galaxy M54 5G to smartfon, który był obiektem wielu przecieków. Za nami premiera, która odbyła się po cichu na wybranych rynkach. Cena na razie nie jest znana. Natomiast specyfikacja techniczna telefonu nie skrywa przed nami już żadnych tajemnic. Zobaczmy sobie, co nowy model Koreańczyków ma do zaoferowania.

6,7-calowy ekran Super AMOLED Plus

Samsung Galaxy M54 5G ma wyświetlacz Super AMOLED Plus typu Infinity-O i jest to płaski panel z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Przekątna to 6,7 cala, a rozdzielczość obrazu to Full HD+. Następnie mamy odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz. Więcej parametrów związanych z ekranem nie jest znanych.

Procesor Exynos 1380

Sercem smartfona Samsung Galaxy M54 5G jest procesor Exynos 1380, czyli ten sam SoC, który jest w modelu A54. Jest to ośmiordzeniowy chip (4 x Cortex-A78 2,4 GHz + 4 x Cortex-A55 2,0 GHz) z układem graficznym ARM Mali-G68 MP5. Jest on wspomagany przez 8 GB pamięci operacyjnej RAM. Natomiast na dane przeznaczono 256 GB miejsca i jest to jedyna znana obecnie konfiguracja sprzętowa telefonu. Warto dodać, że istnieje możliwość rozszerzenia pamięci poprzez kartę microSD o pojemności do 1 TB.

Cena modelu Samsung Galaxy M54 5G nieznana

Cena smartfona Samsung Galaxy M54 5G nie jest na razie znana. Spodziewajmy się jednak, że będzie nieco niższa w porównaniu do modelu A54. Ten ostatni w Polsce dostępny jest w kwocie od 2399 zł. Tak więc w przypadku bohatera tego artykułu powinno to być nieco mniej. Na przykład około 2 tys. zł.

Potrójny aparat 108 MP

Samsung Galaxy M54 5G ma potrójny aparat fotograficzny, który ma główny sensor z matrycą 108 MP i wspiera OIS (optyczną stabilizację obrazu). Obiektyw ultraszerokokątny współpracuje z sensorem 8 MP, a całość uzupełnia czujnik głębi o rozdzielczości 2 MP. Przednia kamerka do selfie pozwoli robić zdjęcia w jakości do 32 megapikseli.

Duża bateria 6000 mAh

Pod obudową smartfona Samsung Galaxy M54 5G znajduje się duża bateria o pojemności 6000 mAh. Wspiera ona ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 25 W. Tak więc pod tym względem nie jest najlepiej. Telefon ma też Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 czy NFC. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13 z nakładką One UI 5.1. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Samsung Galaxy M54 5G – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Exynos 1380

8 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 1 TB

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 6000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

USB C

199 g

Android 13 z One UI 5.1

źródło