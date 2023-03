Samsung Galaxy F14 5G zaprezentowany. Cena i specyfikacja

Samsung Galaxy F14 5G to smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Urządzenia zaprezentowano w Indiach, gdzie cena jest całkiem atrakcyjna. Specyfikacja techniczna nie skrywa przed nami już żadnych tajemnic. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania.

Ekran LCD Infinity-V

Samsung Galaxy F14 5G ma wyświetlacz LCD typu Infinity-V, czyli ze wcięciem u góry dla kamery do selfie w postaci łezki. Ekran ma przekątną 6,6 cala oraz rozdzielczość na poziomie Full HD+. Następnie mamy odświeżanie obrazu w częstotliwością 90 Hz. Całość pokryto szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass 5.

Procesor Exynos 1330

Sercem smartfona Samsung Galaxy F14 5G jest procesor Exynos 1330. SoC składa się z dwóch rdzeni Cortex-A78 2,4 GHz i sześciu Cortex-A55 2,0 GHz. Natomiast za obliczenia graficzne odpowiada GPU ARM Mali-G68 MP2. Chip wspomagany jest przez 4 lub 6 GB pamięci operacyjnej, którą można podwoić dzięki funkcji RAM Plus. Natomiast na dane przeznaczono 128 GB miejsca, które można rozszerzyć o nawet 1 TB dzięki slotowi dla kart microSD.

Cena modelu Samsung Galaxy F14 5G atrakcyjna

Samsung Galaxy F14 5G nie jest drogi. Cena podstawowej konfiguracji sprzętowej to zaledwie 14490 rupii, czyli około 770 zł. Natomiast w opcji z większą pamięcią RAM jest to kwota 15990 rupii (ok. 850 zł). Sprzedaż telefonu w Indiach rozpocznie się 30 marca i do wyboru są trzy warianty kolorystyczne obudowy.

Aparat fotograficzny 50 MP

Samsung Galaxy F14 5G ma podwójny aparat fotograficzny, którego obiektywy umieszczono w wystających pierścieniach. Główny ma światło przysłony f/1.8 i współpracuje z sensorem 50 MP. Dodatkowa kamerka to czujnik głębi 2 MP. Natomiast przedni aparat pozwoli na robienie selfie w jakości do 13 megapikseli.

Bateria o pojemności 6000 mAh

Pod obudową telefonu Samsung Galaxy F14 5G znajduje się bateria o pojemności aż 6000 mAh. Producent deklaruje na jednym naładowaniu do dwóch dni pracy. Szkoda tylko, że maksymalna moc ładowarki to 25 W. Smartfon ma też czytnik linii papilarnych, Bluetooth 5.2, a całość pracuje pod kontrolą systemu Android 13 z nakładką One UI 5. Specyfikacja techniczna modelu widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy F14 5G – specyfikacja techniczna

6,6-calowy ekran LCD 90 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Exynos 1330

4 lub 6 GB pamięci RAM

128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 1 TB

kamerka 13 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 2 MP

bateria o pojemności 6000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 13 z One UI 5

źródło