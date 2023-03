Premiera Huawei Mate X3 — cena i specyfikacja techniczna

Huawei Mate X3 to składany smartfon, którego premiera w Chinach odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Telefon został zaprezentowany wraz z modelem P60 Pro oraz innymi produktami. Cena urządzenia nie jest niska. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna.

7,85-calowy ekran OLED LTPS

Główny wyświetlacz Huawei Mate X3 to panel OLED LTPS o przekątnej 7,85 cala i rozdzielczości 2496 × 2224 pikseli. Jest on zgodny w pełni z paletą barw DCI-P3 i ponadto oferuje odświeżanie obrazu w 120 Hz. Dodatkowy ekran OLED ma przekątną na poziomie 6,45 cala i rozdzielczość 2504 × 1080 pikseli oraz odświeża obraz także w 120 Hz.

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

Sercem składanego smartfona Huawei Mate X3 jest procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. To nadal mocny SoC, ale w tym modelu został pozbawiony modemu 5G. Zapewnia tylko łączność z sieciami LTE. Chip jest wspomagany przez 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5. Natomiast na dane przeznaczono 256, 512 GB lub 1 TB miejsca.

Cena Huawei Mate X3 wysoka

Huawei Mate X3 nie jest tani. Cena podstawowej konfiguracji sprzętowej to 12999 juanów (ok. 8260 zł). Natomiast w przypadku wersji z 1 TB miejsca na dane jest to aż 15999 juanów (ok. 10165 zł). Pamiętajmy też, że ceny w Europie będą jeszcze odczuwalnie wyższe, co trzeba mieć na uwadze. Do wyboru jest aż pięć wariantów kolorystycznych obudowy.

Aparat fotograficzny o dużych możliwościach

Aparat fotograficzny Huawei Mate X3 składa się z trzech obiektywów. Główny połączono z sensorem Sony IMX766 50 MP. Ultraszerokokątny współpracuje z matrycą 13 MP, a teleobiektyw z 12 MP. Znajdziemy tu 5-krotny zoom optyczny i 50-krotny cyfrowy. Przednia kamerka pozwoli na robienie selfie w jakości do 8 megapikseli.

Bateria 4800 mAh

Akumulator znajdujący się pod obudową Huawei Mate X3 ma pojemność 4800 mAh. W edycji kolekcjonerskiej jest to natomiast 5060 mAh. Bateria wspiera szybkie ładowanie o mocy 66 W, a w przypadku ładowarki bezprzewodowej jest to 50 W. Całość waży około 240 g (w zależności od wersji) i pracuje pod kontrolą oprogramowania HarmonyOS 3. Obudowa spełnia założenia normy IP68. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Huawei Mate X3 – specyfikacja techniczna

7,85-calowy ekran OLED LTPS 120 Hz o rozdzielczości 2496 × 2224 pikseli

6,45-calowy ekran OLED LTPO 120 Hz o rozdzielczości 2504 × 1080 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8+ Gen 1

12 GB pamięci RAM

256, 512 GB lub 1 TB miejsca na dane

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 13 + 12 MP

bateria o pojemności 4800/5060 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

IP68

około 240 g

HarmonyOS 3

