Realme GT Neo 5 SE z datą premiery. Specyfikacja już znana

Realme GT Neo 5 SE to smartfon, którego debiut jest bardzo blisko. Specyfikacja techniczna wyciekła do sieci już wcześniej, a teraz została podana data premiery. Telefon zostanie zaprezentowany za kilkanaście dni. Zobaczmy sobie, co już wiadomo o modelu Realme GT Neo 5 SE oraz wyposażeniu tego smartfona.