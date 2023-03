Premiera Huawei P60 Pro — cena i specyfikacja techniczna

Huawei P60 Pro to smartfon, którego debiut w Chinach odbył się zgodnie z zapowiedziami. Cena flagowca nie jest niska, ale specyfikacja techniczna jest z górnej półki. Urządzenie jest z pewnością ciekawe. Zobaczmy sobie, co nowy telefon ma do zaoferowania.

6,67-calowy ekran OLED

Huawei P60 Pro ma ekran OLED wykonany w technologii LTPO. Wyświetlacz oferuje odświeżanie obrazu w zakresie od 1 do 120 Hz. Natomiast próbkowanie dotyku odbywa się z częstotliwością na poziomie 300 Hz. Rozdzielczość obrazu wynosi 2700 × 1220 pikseli. Panel ma okrągłe wcięcie dla kamery do selfie.

Snapdragon 8 Gen 1+ z 4G

Sercem smartfona Huawei P60 Pro jest procesor Snapdragon 8 Gen 1+, który to jednak został pozbawiony obsługi modemu 5G. W tym przypadku, co jest wynikiem sankcji nałożonych przez administrację Stanów Zjednoczonych, do użytku pozostaje łączność z sieciami LTE. SoC wspomagany jest przez 12 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 256 lub 512 GB miejsca i są to szybkie kości UFS 3.1.

Cena Huawei P60 Pro nie jest niska

Huawei P60 Pro to drogi smartfon. Cena podstawowej konfiguracji sprzętowej została ustalona na poziomie 6988 juanów (ok 4,4 tys. zł). Model z 512 GB pamięci na dane kosztuje 7988 juanów (ok. 5035 zł). Sprzedaż telefonu w Chinach ruszy pod koniec marca. Do wyboru będą cztery warianty kolorystyczne obudowy.

Potrójny aparat fotograficzny

Aparat fotograficzny modelu Huawei P60 Pro składa się z trzech obiektywów. Główny ma zmienne światło przysłony (f/1.4-4.0) i współpracuje z sensorem z matrycą 48 MP. Znajdziemy tu też obiektyw ultraszerokokątny z czujnikiem 48 MP oraz teleobiektyw połączony z matrycą 13 MP. Natomiast przednia kamera pozwoli na robienie selfie w jakości do 13 megapikseli.

Bateria 4815 mAh

Pod obudową smartfona Huawei P60 Pro znajduje się bateria o pojemności 4815 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie o mocy 88 W. Natomiast w przypadku ładowarki bezprzewodowej jest to moc na poziomie 50 W. Całość pracuje pod kontrolą systemu HarmonyOS 3 i została zamknięta w obudowie spełniającej założenia normy ochronnej IP68. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Huawei P60 Pro – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran OLED LTPO 120 Hz o rozdzielczości 2700 × 1220 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 1+

12 GB pamięci operacyjnej RAM

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 13 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 48 + 13 MP

bateria o pojemności 4815 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

IP68

HarmonyOS 3

źródło