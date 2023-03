Redmi Note 12 Turbo z datą premiery. Xiaomi pokaże go w marcu

Redmi Note 12 Turbo to smartfon, którego debiut zbliża się wielkimi krokami. Została podana data premiery telefonu. Xiaomi zaprezentuje to urządzenie jeszcze w tym miesiącu. Na temat modelu Redmi Note 12 Turbo wiemy całkiem sporo. Będzie to jeden z pierwszych smartfonów z układem Snapdragon 7+ Gen 2.