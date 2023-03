Realme 10T 5G oficjalnie. Cena i specyfikacja smartfona

Realme 10T 5G to smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Średniak został wprowadzony do oferty marki w Tajlandii, gdzie cena jest naprawdę atrakcyjna. Specyfikacja techniczna telefonu jest z typowej dla tego przedziału półki. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania.

6,6-calowy ekran 90 Hz

Realme 10T 5G ma ekran o przekątnej 6,6 cala oraz rozdzielczości Full HD+. Wyświetlacz oferuje odświeżanie obrazu w 90 Hz, a próbkowanie dotyku odbywa się z częstotliwością 180 Hz. Jasność maksymalna to 400 nitów. Panel ma wcięcie dla kamery do selfie w postaci łezki. Stosunek do obudowy to 90,4 proc.

Procesor MediaTek Dimensity 810

Sercem smartfona Realme 10T 5G jest procesor MediaTek Dimensity 810. Jest to popularny SoC dla tańszych telefonów, który ma dwa rdzenie Cortex-A75, sześć Cortex-A55, a za obliczenia graficzne odpowiada GPU Arm Mali-G57 MC2. Chip wspomagany jest przez 4 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM. Natomiast na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca i są to kości UFS 2.2.

Cena Realme 10T 5G atrakcyjna

Cena Realme 10T 5G nie jest wysoka. Podstawowa konfiguracja sprzętowa została wyceniona na 6999 THB, czyli około 885 zł. Model mający więcej wbudowanej pamięci kosztuje 8999 THB (ok. 1140 zł). Do wyboru są dwa warianty kolorystyczne obudowy i są to Electric Black oraz Dash Blue.

Potrójny aparat 50 MP

Realme 10T 5G ma aparat fotograficzny z trzema obiektywami, które umieszczono w wystających pierścieniach. Główny został połączony z sensorem z matrycą 50 MP. Następnie mamy kamerkę do zdjęć makro oraz czujnik głębi. Oba współpracują z sensorami 2 MP. Natomiast przedni aparat pozwoli robić selfie w jakości do 8 megapikseli.

Bateria 5000 mAh

Pod obudową smartfona Realme 10T 5G znajduje się bateria o pojemności 5000 mAh. Akumulator wspiera ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 18 W. Znajdziemy tu też czytnik linii papilarnych, który znajduje się na bocznej ramce. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 12 z autorską nakładką producenta. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Realme 10T 5G – specyfikacja techniczna

6,6-calowy ekran 90 Hz o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 810

4 lub 8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 5

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 12 z nakładką producenta

