Huawei Mate X3 blisko. Wycieka specyfikacja techniczna

Huawei Mate X3 to składany smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Zobaczymy go już w czwartek. Tymczasem tuż przed planowanym debiutem do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Ujawnił ją leaker Digital Chat Station.

Składany smartfon Huawei Mate X3 ma 7,8-calowy ekran OLED o rozdzielczości 2K oraz odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Następnie mamy 6,45-calowy ekran AMOLED. Sercem telefonu jest procesor Snapdragon 8 Gen 1+. SoC wspomagany jest przez 12 GB pamięci RAM. Na dane spodziewajmy się 256 lub 512 GB miejsca.

Poza tym Huawei Mate X3 otrzyma aparat fotograficzny z głównym sensorem 50 MP. Bateria ma pojemność 4800 mAh i wspiera szybkie ładowanie o mocy 66 W. Całość zamknięto w obudowie zapewniającej wodoszczelność na poziomie normy IPX8. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Huawei Mate X3 – specyfikacja techniczna

7,8-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości 2K

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 1+

12 GB pamięci RAM

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka do selfie — brak szczegółów

aparat fotograficzny 50 MP

bateria o pojemności 4800 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

HarmonyOS 3

