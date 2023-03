Premiera Oppo Find X6 Pro — cena i specyfikacja techniczna

Oppo Find X6 Pro to smartfon, którego premiera odbyła się w Chinach. Specyfikacja techniczna telefonu jest konkretna. Flagowiec wyróżnia się przede wszystkim za sprawą aparatu fotograficznego opracowanego we współpracy z Hasselblad. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się cena Oppo Find X6 Pro i wyposażenie smartfona.

Oppo Find X6 Pro to smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Flagowiec jest konkretny. Cena telefonu nie jest niska, ale specyfikacja techniczna jest z górnej półki. Niestety urządzenie kupimy na razie tylko w Chinach.

Ekran AMOLED o wysokiej jasności

Oppo Find X6 Pro ma ekran AMOLED o przekątnej 6,82 cala oraz rozdzielczości QHD+. Odświeżanie obrazu odbywa się w zakresie do 120 Hz, a próbkowanie dotyku na poziomie 240 Hz. Wyświetlacz oferuje także bardzo dużą jasność. Maksymalna wynosi aż 2,5 tys. nitów, czyli naprawdę dużo.

Procesor Snapdragon 8 Gen 2

Sercem smartfona Oppo Find X6 Pro jest procesor Snapdragon 8 Gen 2. To ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem, a więc jego wybór w tym przypadku wydaje się być oczywisty. Następnie mamy 12 lub 16 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5X. Natomiast na dane przeznaczono 256 lub 512 GB miejsca w postaci szybkich kości UFS 4.0.

Cena Oppo Find X6 Pro atrakcyjna

Cena Oppo Find X6 Pro nie jest niska. Co jednak nie dziwi, bo to flagowiec z Androidem. W podstawowej wersji jest to 5999 juanów (ok. 3819 zł). Natomiast najdroższa konfiguracja z 512 GB miejsca została wyceniona na 6999 juanów (ok. 4450 zł). Do wyboru są trzy warianty kolorystyczne obudowy.

Konkretny aparat fotograficzny

Oppo Find X6 Pro otrzymał konkretny aparat fotograficzny z głównym sensorem Sony IMX989 z matrycą 50 MP. Obiektyw ultraszerokokątny oraz teleobiektyw zostały połączone z IMX890 50 MP. Kamera współpracuje z autorskim chipem MariSilicon X i powstała we współpracy z firmą Hasselblad. Przedni aparat do selfie ma czujnik IMX709 32 MP.

Bateria z SuperVOOC 100 W

Pod obudową smartfona Oppo Find X6 Pro znajduje się akumulator o pojemności 5000 mAh. Bateria wspiera szybkie ładowanie i jest to technologia o nazwie SuperVOOC. Ładowarka przewodowa ma moc 100 W i pełne naładowanie odbywa się w ciągu 28 min. Jest też wsparcie dla ładowania bezprzewodowego AirVOOC o mocy 50 W (52 min.). Specyfikacja techniczna flagowca widoczna jest poniżej.

Oppo Find X6 Pro – specyfikacja techniczna

6,82-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 1440 x 3168 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 2

12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5X

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 50 + 50 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z ColorOS

źródło