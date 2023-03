Oppo Pad 2 zaprezentowany. Cena i specyfikacja tabletu

Oppo Pad 2 to nowy tablet marki, którego premiera odbyła się w Chinach. Cena jest całkiem atrakcyjna, a specyfikacja techniczna rzeczowa. Urządzenie ma 11,6-calowy ekran IPS oraz procesor MediaTek Dimensity 9000. Ponadto tablet Oppo Pad 2 ma bardzo dużą baterię oraz głośniki z obsługą standardu Dolby Atmos.

Oppo Pad 2 to tablet, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Wraz z flagowcem Find X6 Pro. Cena jest atrakcyjna. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna urządzenia. Na razie nie wiadomo nic o dostępności poza Chinami. Nie wiadomo, czy sprzęt trafi także do Europy.

Ekran IPS z Dolby Vision

Oppo Pad 2 ma 11,6-calowy wyświetlacz IPS LCD o rozdzielczości 2800 x 2000 pikseli. Wyświetlacz oferuje odświeżanie obrazu w maksymalnie 144 Hz. Natomiast jasność jest na poziomie 500 nitów. Panel wspiera ponadto standard Dolby Vision.

Procesor Dimensity 9000

Sercem tabletu Oppo Pad 2 jest procesor MediaTek Dimensity 9000. SoC składa się z ośmiu rdzeni CPU oraz układu GPU Arm Mali-G710 MC10. Chip wspomagany jest przez 8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5. Natomiast na dane przeznaczono 256 lub 512 GB miejsca w postaci szybkich kości UFS 3.1.

Cena Oppo Pad 2 atrakcyjna

Cena tabletu Oppo Pad 2 jest całkiem atrakcyjna. W podstawowej wersji urządzenie wyceniono na 2999 juanów, czyli około 1900 zł. Następnie mamy model z 12 GB RAM-u i 256 GB miejsca na dane za 3399 juanów (ok. 2160 zł). High-endowa konfiguracja sprzętowa kosztuje 3999 juanów, czyli około 2545 zł. Dodatkowy rysik wyceniono na 499 juanów (ok. 317 zł), a klawiaturę na 599 juanów (ok. 381 zł).

Bardzo pojemna bateria

Bateria znajdująca się pod obudową tabletu Oppo Pad 2 jest naprawdę duża. Akumulator ma pojemność 9510 mAh. Wspiera on szybkie ładowanie w postaci autorskiej technologii firmy o nazwie SuperVOOC. Producent zdecydował się na ładowarkę o mocy 67 W.

Dwa aparaty

Główny aparat fotograficzny Oppo Pad 2 ma sensor z matrycą 13 MP. Jest on w stanie nagrywać wideo w jakości 4K UHD. Natomiast przednia kamera do wideorozmów ma 8-megapikselowy czujnik. Ponadto tablet ma także Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 oraz głośniki ze wsparciem dla dźwięku przestrzennego w standardzie Dolby Atmos. Całość pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Android 13 z nakładką producenta.

Oppo Pad 2 – specyfikacja techniczna

11,6-calowy ekran IPS LCD 144 Hz o rozdzielczości 2800 x 2000 pikseli

8-rdzeniowy procesor Mediatek Dimensity 9000

8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 8 MP do wideorozmów

aparat fotograficzny 13 MP

bateria o pojemności 9510 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

złącze USB C

głośniki z Dolby Atmos

Android 13 z nakładką producenta

