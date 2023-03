Oppo A98 5G certyfikowany. Tak prezentuje się specyfikacja techniczna

Oppo A98 5G to nowy smartfon marki, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Urządzenie zostało znalezione na stronie urzędu NBTC pod nazwą kodową CPH2529. Telefon otrzymał kolejny certyfikat, który przybliża go do rynkowego debiutu. Znana jest częściowa specyfikacja techniczna modelu. Rzućmy sobie na to okiem.

Smartfon Oppo A98 5G ma 6,7-calowy ekran AMOLED, który jest zakrzywiony. Wyświetlacz zaoferuje obraz w rozdzielczości Full HD+, a pod nim zostanie schowany czytnik linii papilarnych. Telefon ma też 8-rdzeniowy procesor 2,2 GHz, który będzie wspomagany przez maksymalnie 12 GB pamięci RAM. Natomiast na dane zostanie przeznaczone do 512 GB miejsca.

Bateria Oppo A98 5G ma pojemność 4690 mAh. Z tyłu umieszczono potrójny aparat fotograficzny z sensorami 108 i dwoma 2 MP. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13 z nakładką ColorOS. Znana specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Oppo A98 5G – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor 2,2 GHz

do 12 GB pamięci RAM

do 512 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 4690 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

Android 13 z ColorOS

źródło