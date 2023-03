Huawei MatePad 11 2023 blisko. Wycieka specyfikacja tabletu

Huawei MatePad 11 2023 to nowy tablet marki. Do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna urządzenia. Obejmuje ona 11-calowy ekran LCD 120 Hz, procesor Snapdragon 870 oraz baterię o pojemności 7250 mAh. Poza tym wiemy, że tablet Huawei MatePad 11 2023 będzie pracować pod kontrolą HarmonyOS 3.1.

Huawei MatePad 11 2023 to tablet, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Zobaczymy go w tym tygodniu. Wraz ze smartfonami z serii P60 oraz składanym Mate X3. Tymczasem do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna urządzenia. Rzućmy sobie na nią okiem.

Tablet Huawei MatePad 11 2023 ma 11-calowy ekran LCD o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli. Wyświetlacz zaoferuje odświeżanie obrazu w 120 Hz. Za obliczenia będzie tu odpowiadać procesor Snapdragon 870. Chip będzie wspomagany przez 8 GB pamięci RAM, a na dane zostanie przeznaczone 128 lub 256 GB miejsca.

Huawei MatePad 11 2023 otrzyma ponadto akumulator o pojemności 7250 mAh. Wiemy, że ma on wspierać ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 22,5 W. Całość ma pracować pod kontrolą oprogramowania HarmonyOS 3.1. Znana, ale niekompletna specyfikacja techniczna tabletu widoczna jest poniżej.

Tablet Huawei MatePad 11 2023 – specyfikacja techniczna

11-calowy ekran LCD 120 Hz o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 870

8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

aparaty fotograficzne — brak szczegółów

bateria o pojemności 7250 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

złącze USB C

HarmonyOS 3.1.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

źródło