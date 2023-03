Vivo X Flip w Geekbench. Jest częściowa specyfikacja

Vivo X Flip to składany smartfon, którego premiera odbędzie się w przyszłym kwartale. Tymczasem telefon został dostrzeżony w bazie Geekbench, gdzie pojawia się częściowa specyfikacja techniczna. Pod obudową modelu Vivo X Flip znajdzie się procesor Snapdragon 8 Gen 1+. Takie plotki pojawiały się już wcześniej.

Vivo X Flip to składany smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Plotki mówią o debiucie w drugim kwartale 2023 r. Tymczasem do sieci ponownie przedostała się częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Tym razem za sprawą bazy benchmarku Geekbench, gdzie dostrzeżono to urządzenie.

Vivo X Flip został znaleziony w Geekbench pod nazwą kodową V2256A. Baza benchmarku ujawnia nam procesor Snapdragon 8 Gen 1+, o czym mówiły już starsze plotki. Następnie mamy 12 GB pamięci operacyjnej RAM. Całość pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Android 13.

Poza tym Vivo X Flip ma dostać 6,8-calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD+. Aparat fotograficzny ma składać się z sensorów 50 i 12 MP. Natomiast bateria ma pojemność 4400 mAh. Znana, ale jeszcze niekompletna specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Vivo X Flip – specyfikacja techniczna

6,8-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 1+

12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

miejsce na dane — brak informacji

kamerka do selfie — brak szczegółów

aparat fotograficzny 50 + 12 MP

bateria o pojemności 4400 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło