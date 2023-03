Samsung Galaxy F14 5G blisko. Cena, specyfikacja i co wiemy przed premierą

Samsung Galaxy F14 5G to smartfon, którego premiera jest blisko. Cena telefonu ma być atrakcyjna. Znana jest częściowa specyfikacja techniczna i są to informacje, które ujawnił sam producent. Urządzenie ma dużą baterię i ekran Full HD+. Zobaczmy, co wiemy o modelu Samsung Galaxy F14 5G tuż przed zapowiedzią.