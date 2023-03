Honor 70 Lite 5G oficjalnie. Cena i specyfikacja smartfona

Honor 70 Lite 5G to nowy smartfon marki. Specyfikacja techniczna telefonu obejmuje procesor Snapdragon 480 Plus, 6,5-calowy ekran HD+ i baterię 5000 mAh. Ponadto znajdziemy tu potrójny aparat fotograficzny 50 MP. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się cena Honor 70 Lite 5G oraz wyposażenie nowego smartfona.

Honor 70 Lite 5G to nowy smartfon marki, którego premiera odbyła się w Wielkiej Brytanii. Cena została ustalona na poziomie 199 funtów, czyli około 1075 zł. Do sprzedaży trafi tylko jedna konfiguracja sprzętowa telefonu. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna.

Honor 70 Lite 5G ma 6,5-calowy ekran TFT LCD o rozdzielczości HD+. Następnie mamy procesor Snapdragon 480 Plus. SoC jest wspomagany przez 4 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 128 GB miejsca. Bateria ma pojemność 5000 mAh i wspiera ładowanie o mocy 22,5 W.

Ponadto smartfon Honor 70 Lite 5G ma potrójny aparat z głównym sensorem 50 MP. Pozostałe elementy to czujnik głębi i kamerka do zdjęć makro 2 MP. Przednia pozwoli na robienie selfie w jakości do 8 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą Androida 12 z Magic UI 6.1. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Honor 70 Lite 5G – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran TFT LCD o rozdzielczości 720 x 1600 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 480 Plus

4 GB pamięci operacyjnej RAM

128 GB miejsca na dane

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

194 g

Android 12 z Magic UI 6.1

