Android 14 i One UI 6.0. Aktualizacja nie trafi na te modele Samsung Galaxy

Android 14 z One UI 6.0 to duża aktualizacja, która trafi na różne smartfony Samsung Galaxy później w 2023 r. Niestety lista zgodnych urządzeń zostanie zawężona i część telefonów nie otrzyma tego uaktualnienia. Poznajemy wykaz sprzętów, które nie otrzymają systemu Android 14 z One UI 6.0. Rzućmy sobie na nią okiem.