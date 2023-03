Redmi Note 12 Turbo blisko. Cena, specyfikacja i co wiemy przed premierą

Redmi Note 12 Turbo to nowy smartfon submarki Xiaomi. Jego premiera jest blisko. Co wiemy przed debiutem? Okazuje się, że całkiem sporo. Częściowa specyfikacja techniczna jest już znana. Poza tym spodziewajmy się, że cena Redmi Note 12 Turbo powinna być naprawdę atrakcyjna. Zobaczmy, czego się spodziewać.

Ekran OLED 120 Hz

Redmi Note 12 Turbo otrzyma ekran wykonany w technologii OLED. Wiemy, że jest to płaski wyświetlacz z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, który ma przekątną 6,67 cala. Obraz będzie prezentowany w rozdzielczości Full HD+. Natomiast odświeżanie obrazu ma odbywać się w zakresie do 120 Hz. Więcej parametrów na razie nie jest znanych.

Nowy Snapdragon 7+ Gen 2

Sercem modelu Redmi Note 12 Turbo jest nowy procesor Snapdragon 7+ Gen 2. Qualcomm zapowiedział ten SoC kilka dni temu i wiemy, że został on stworzony z myślą o smartfonach z tak zwanej wyższej półki średniej. Wiemy, że chip będzie wspomagany przez nawet 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5. Natomiast na dane spodziewajmy się 128, 256 lub 512 GB miejsca.

Cena Redmi Note 12 Turbo nieznana

Cena Redmi Note 12 Turbo nie jest na razie znana. Submarka Xiaomi słynie jednak z roztropnego podejścia do tematu. Tak więc spodziewajmy się atrakcyjnych kwot. Warto dodać, że smartfon ma być dostępny w sprzedaży tylko w Chinach. Na rynkach globalnych pojawi się pod inną nazwą oraz marką. Będzie to model POCO F5 5G.

Potrójny aparat 50 MP

Na pleckach smartfona Redmi Note 12 Turbo ma znaleźć się potrójny aparat fotograficzny. Wiemy, że główny obiektyw zostanie połączony z sensorem 50 MP, a ultraszerokokątny z czujnikiem z matrycą 8 MP. Całość uzupełni kamerka do zdjęć makro 2 MP. Rozdzielczość przedniego aparatu do selfie pozostaje na razie tajemnicą.

Bateria o pojemności 5500 mAh

Pod obudową telefonu Redmi Note 12 Turbo znajdzie się bateria o pojemności 5500 mAh. Będzie to więc całkiem pojemne ogniwo. Akumulator ma wspierać szybkie ładowanie. Xiaomi zdecydowało się w przypadku tego modelu na ładowarkę o mocy 67 W. Całość ma pracować pod kontrolą Androida 13 z autorską nakładką MIUI 14. Znana specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Xiaomi Redmi Note 12 Turbo – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 7+ Gen 2

do 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

do 512 GB miejsca na dane

kamerka do selfie — brak szczegółów

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5500 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z MIUI 14

źródło