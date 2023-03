Oppo Find X6 Pro — cena, specyfikacja i co wiemy przed premierą

Oppo Find X6 Pro to flagowiec, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Co wiemy przed debiutem tego telefonu? Okazuje się, że całkiem sporo. Częściowa specyfikacja techniczna jest już znana. Wiemy jednak, że cena Oppo Find X6 Pro nie będzie zapewne niska. Zobaczmy sobie, co wiadomo o tym telefonie.

Oppo Find X6 Pro to flagowiec, który w przeciekach pojawia się od dawna. Co wiemy o tym telefonie na kilka dni przed debiutem? Znana jest częściowa specyfikacja techniczna. Natomiast cena telefonu zapewne nie będzie niska. W tym artykule zebraliśmy znane informacje oraz plotki.

Ekran OLED QHD+

Oppo Find X6 Pro otrzyma wysokiej klasy ekran wykonany w technologii OLED. Będzie to wyświetlacz o przekątnej około 6,8 cala, który zaoferuje obraz w rozdzielczości QHD+. Następnie spodziewajmy się zmiennego odświeżania w zakresie do 120 Hz. Nie zabraknie też pewnie wsparcia dla formatów HDR10+ czy Dolby Vision. Na więcej szczegółów będziemy musieli poczekać.

Mocny Snapdragon 8 Gen 2

Sercem smartfona Oppo Find X6 Pro będzie Snapdragon 8 Gen 2, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Producent potwierdził to już kilka miesięcy temu i tak też będzie. Chip będzie wspomagany przez maksymalnie 16 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5X. Natomiast na dane spodziewajmy się 256 lub 512 GB miejsca na dane w postaci szybkich kości UFS 4.0. Być może w sprzedaży pojawi się także wersja z 1 TB.

Cena Oppo Find X6 Pro będzie wysoka

Cena Oppo Find X6 Pro na razie nie wyciekła do sieci, ale nie spodziewajmy się, że będzie niska. Wszak to najlepszy flagowiec, który wkrótce pojawi się w ofercie marki i trzeba będzie za niego sporo zapłacić, co warto mieć na uwadze. Oczekujmy, że w Chinach będą to kwoty od około 6 tys. juanów, czyli około 3840 zł.

Premiera w Chinach

Oppo Find X6 Pro zadebiutuje w Chinach w przyszłym tygodniu. Na termin premiery wybrano 21 marca i tego dnia odbędzie się specjalna konferencja w Państwie Środka, gdzie zobaczymy nowe produkty. Niestety wszystko wskazuje na to, że flagowiec nie doczeka się wersji globalnej. Co to oznacza? Nic innego jak to, że w europejskiej dystrybucji po prostu go nie kupimy, z czym trzeba będzie się pogodzić.

Potrójny aparat 50 MP

Oppo Find X6 Pro otrzyma potrójny aparat fotograficzny. Kamera ma składać się z trzech obiektywów, z których jeden jest peryskopowy. To oznacza, że powinniśmy spodziewać się dużych możliwości z zakresu zoomu. Wszystkie trzy sensory Sony mają dostać matryce 50 MP. Rozdzielczość przedniej kamerki do selfie na razie pozostaje tajemnicą, ale pewnie będzie to 32 MP. Znana specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Oppo Find X6 Pro – specyfikacja techniczna

6,8-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1440 x 3160 pikseli

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5X

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 50 + 50 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13

