Samsung Galaxy A24 4G pozuje na renderach. Jest też częściowa specyfikacja

Samsung Galaxy A24 4G to średniak marki, którego premiera jest blisko. Do sieci przedostały się rendery prasowe oraz częściowa specyfikacja techniczna. Smartfon ma 6,5-calowy ekran AMOLED Full HD+ oraz procesor MediaTek Helio G99. Zobaczmy, co jeszcze Samsung Galaxy A24 4G ma do zaoferowania pod kątem wyposażenia.

Smartfon Samsung Galaxy A24 4G ma 6,5-calowy ekran AMOLED z odświeżaniem obrazu w 90 Hz. Wyświetlacz oferuje obraz w rozdzielczości Full HD+, a jasność maksymalna to 1000 nitów. Sercem telefonu jest procesor MediaTek Helio G99. SoC wspomagany jest przez 4 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 GB miejsca.

Samsung Galaxy A24 4G ma też baterię o pojemności 5000 mAh. Aparat fotograficzny składa się z sensorów 50, 5 i 2 MP. Natomiast kamera do selfie pozwoli na robienie zdjęć w jakości do 13 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13 z One UI 5. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy A24 4G – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran AMOLED 90 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio G99

4 GB pamięci RAM

128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 1 TB

kamerka 13 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 5 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z One UI 5

