Motorola Razr Plus 2023 w przecieku. Bateria jest jakaś niewielka

Motorola Razr Plus 2023 to składany smartfon, który ma zadebiutować właśnie pod taką nazwą. Do sieci przedostały się informacje o pojemności akumulatora. Bateria wydaje się być niewielka. Prawdopodobnie jednak ma to wyjaśnienie. Smartfon Motorola Razr Plus 2023 ma pojawić się na rynku później w tym roku.

Motorola Razr Plus 2023 to składany smartfon, który w przeciekach pojawia się od jakiegoś czasu. Telefon nie został dochowany w tajemnicy do premiery. Ma on trafić na rynek właśnie pod taką nazwą, a kodowa to XT2321. Przy okazji w sieci pojawiły się pewne informacje związane z baterią, ale coś tu jest nie tak.

Bateria z modelu Motorola Razr Plus 2023 ma pojemność na poziomie 2850 mAh. Akumulator jest więc dosyć niewielki. Wiemy, że będzie on wspierać ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 30 W. Możliwe jednak, że jest to tylko jedna jego część, a druga mniejsza znajdzie się w pozostałej części konstrukcji i finalnie pojemność będzie większa.

Składany smartfon Motorola Razr Plus 2023 z większym ekranikiem

Wiemy, że Motorola Razr Plus 2023 ma wyróżniać się przede wszystkim dużym wielkim ekranem na pleckach. Zajmie on niemal całą część jednego ze składanych elementów obudowy. Ponadto jest to wyświetlacz z otworami, gdzie umieszczono obiektywy oraz diodę doświetlającą LED. Całość robi ciekawe wrażenie.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło