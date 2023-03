Samsung Galaxy A54 5G — pięć nowości warte uwagi

Samsung Galaxy A54 5G to smartfon, który wprowadza różne ciekawe nowości oraz zmiany względem poprzednika. Są to m.in. nowy procesor Exynos 1380, jaśniejszy ekran AMOLED czy udoskonalony aparat fotograficzny. Zobaczmy sobie, co nowego Samsung wprowadził do modelu Galaxy A54 5G. Rzućmy sobie na to okiem.

Samsung Galaxy A54 5G to smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Telefon wprowadza różne nowości oraz zmiany w porównaniu do modelu A53. Wybraliśmy pięć najciekawszych z nich. Zobaczmy sobie, na co warto zwrócić uwagę.

Jaśniejszy ekran AMOLED

Samsung Galaxy A54 5G ma ekran AMOLED o przekątnej 6,4 cala oraz rozdzielczości Full HD+. Nowy wyświetlacz jest jaśniejszy w porównaniu do poprzednika i są to z pewnością zmiany na duży plus. Maksymalna jasność to aż 1000 nitów. Wśród nowości warto też wymienić funkcję Vision Booster, która odpowiada za lepsze odwzorowanie kolorów w różnych warunkach świetlnych. Nie zabrakło także wsparcia dla standardu HDR10+.

Wśród nowości Exynos 1380

Nowości z modelu Samsung Galaxy A54 5G obejmują nowy procesor Exynos 1380, który Koreańczycy zapowiedzieli jakiś czas temu. SoC został wykonany w 5-nm litografii. Nowy chip oferuje do 20 proc. lepszą wydajność w przypadku zadań, do których wykorzystywane są rdzenie CPU. Natomiast układ GPU radzi sobie do 26 proc. lepiej w grach. Chip wspomagany jest przez 8 GB pamięci operacyjnej RAM.

Udoskonalony aparat fotograficzny

Samsung Galaxy A54 5G ma też usprawniony aparat fotograficzny. Producent zdecydował się na połączenie sensorów z matrycami 50, 12 oraz 5 MP. Zmiany obejmują lepszy system optycznej stabilizacji obrazu (OIS) i tutaj firma deklaruje nawet 50 proc. lepsze efekty końcowe w porównaniu do modelu A53. Natomiast autofocus wykorzystuje 100 proc. pikseli, co również przekłada się na polepszone działanie funkcji.

Nowoczesne moduły łączności

Samsung Galaxy A54 5G wprowadza też nowości z zakresu łączności bezprzewodowej. Producent zdecydował się na szybkie Wi-Fi 6. Następnie mamy najnowszy Bluetooth 5.3, który wprowadza różne zmiany oraz udoskonalenia względem wersji z numerkiem 5.2. Jest też NFC czy nowszy modem zapewniający łączność z sieciami nowej generacji.

Lepsze głośniki

Wśród nowości ze smartfona Samsung Galaxy A54 5G z pewnością warto wymienić także lepsze głośniki. Koreańczycy chwalą się, że oferują one nie tylko większą głośność maksymalną, ale także głębszy bas. Telefon jest więc udanym następcą poprzedniego modelu. Ceny w Polsce zaczynają się od 2399 zł. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy A54 5G – specyfikacja techniczna

6,4-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Exynos 1380

8 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 12 + 5 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

USB C

Android 13 z One UI 5.1

