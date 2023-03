Samsung Galaxy A34 5G oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna

Samsung Galaxy A54 5G to smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Specyfikacja obejmuje 6,6-calowy ekran AMOLED, potrójny aparat fotograficzny oraz baterię 5000 mAh. Cena modelu Samsung Galaxy A34 5G jest nieco wyższa względem poprzednika. Mimo to urządzenie jest z pewnością warte uwagi.

Samsung Galaxy A34 5G to smartfon, który zadebiutował zgodnie z zapowiedziami. Premiera odbyła się wraz z droższym modelem A54. Cena jest wyższa względem poprzednika. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się cena oraz specyfikacja techniczna telefonu.

6,6-calowy ekran AMOLED

Samsung Galaxy A34 5G ma ekran wykonany w technologii AMOLED i jest to płaski panel ze wcięciem dla kamery do selfie w postaci łezki. Wyświetlacz ma przekątną 6,6 cala, rozdzielczość Full HD+ oraz oferuje odświeżanie obrazu w 120 Hz. Z pewnością warto też wspomnieć o maksymalnej jasności na poziomie aż 1000 nitów, co pozwoli na korzystanie z telefonu w nawet bardzo słoneczne dni.

Procesor MediaTek Dimensity 1080

Sercem smartfona Samsung Galaxy A34 5G jest procesor MediaTek Dimensity 1080. Jest to 8-rdzeniowy chip zaprojektowany z myślą o telefonach ze średniej półki cenowej. Składa się on z dwóch rdzeni Cortex-A78 i sześciu Cortex-A55. Natomiast za obliczenia graficzne odpowiada GPU Arm Mali-G68 MC4. SoC wspomagany jest przez 6 lub 8 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca z opcją rozbudowy z użyciem karty microSD o pojemności do 1 TB.

Cena modelu Samsung Galaxy A34 5G wyższa

Cena smartfona Samsung Galaxy A34 5G jest wyższa względem poprzednika. W Europie są to kwoty zaczynające się od 389 euro (za model ze 128 GB pamięci), czyli około 1830 zł. W Polsce jest to jeszcze więcej, bo 1899 zł. Na pocieszenie pozostaje fakt, że producent obecnie oferuje w gratisie słuchawki bezprzewodowe Buds 2 o wartości kilkuset zł.

Potrójny aparat fotograficzny

Samsung Galaxy A34 5G ma aparat fotograficzny z trzema obiektywami. Główny ma światło f/1.8 i został połączony z sensorem z matrycą 48 MP. Ultraszerokokątny współpracuje z czujnikiem 8 MP. Natomiast kamerka do zdjęć makro ma sensor 5 MP. Przedni aparat pozwoli robić selfie w jakości do 13 megapikseli.

Bateria 5000 mAh

Pod obudową smartfona Samsung Galaxy A34 5G znajduje się akumulator o pojemności 5000 mAh. Bateria wspiera ładowanie baterii o mocy 25 W. Producent deklaruje do 21 h odtwarzania filmów na jednym naładowaniu. Miłym dodatkiem jest NFC. Telefon pracuje pod kontrolą Androida 13 z nakładką One UI 5. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy A34 5G – specyfikacja techniczna

6,6-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 1080

6 lub 8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 13 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 8 + 5 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

IP 67

czytnik linii papilarnych

Android 13 z One UI 5

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

źródło