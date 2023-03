Oppo Find X6 Pro i Oppo Pad 2 z datą premiery

Oppo Find X6 Pro i Oppo Pad 2 to nowy smartfon oraz tablet marki. Kiedy zobaczymy te urządzenia? Została ujawniona oficjalna data premiery i dowiadujemy się, że nastąpi to jeszcze w tym miesiącu. Oppo Find X6 Pro to flagowiec firmy. Natomiast tablet Pad 2 tak naprawdę będzie przebrandowanym sprzętem OnePlusa.