Infinix GT 10 Pro w drodze. Wycieka specyfikacja techniczna

Infinix GT 10 Pro to flagowiec, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Smartfon otrzyma najszybsze ładowanie baterii na rynku o mocy 260 W. Tymczasem do sieci wyciekła specyfikacja techniczna telefonu. Wygląda na to, że model Infinix GT 10 Pro to urządzenie, na które z pewnością warto poczekać.