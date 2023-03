Google Pixel Fold i 7A w dużym przecieku. Jest termin premiery

Google Pixel Fold i Pixel 7A to dwa smartfony, które zobaczymy jeszcze w tej połowie 2023 r. Telefony doczekały się dużego przecieku, w którym pojawia się przybliżony termin premiery. Poznajemy także planowane wersje oraz kolory obudowy, które szykuje Google. Zobaczmy, czego mamy wkrótce się spodziewać.

Google Pixel Fold oraz 7A to dwa smartfony, które obecnie są w ogniu przecieków. Do sieci przedostała się nowe informacje. W tym przybliżony termin premiery, co zapewne zainteresuje fanów serii. Przy okazji poznajemy także inne szczegóły. Zobaczmy sobie, czego nowego się dowiadujemy.

Termin premiery nieodległy

Smartfony Google Pixel 7A i Fold mają zadebiutować jeszcze w tej połowie 2023 r. Spodziewajmy się, że oficjalna prezentacja telefonów odbędzie się w trakcie majowej konferencji I/O, która została zaplanowana na 10 maja. Wydarzenie będzie transmitowane online, a na miejsce ponownie wybrano amfiteatr Shoreline. Źródło informacji twierdzi, że sprzedaż obu modeli ma rozpocząć się kilka tygodni później. Być może już w czerwcu 2023 r.

Cena Google Pixel Fold nie niska

Cena Google Pixel Fold nie będzie niska. Co nie powinno dziwić, bo składane smartfony są nadal relatywnie drogie. W Europie urządzenie ma kosztować około 1700 euro, czyli blisko 8 tys. zł. Kwota ta dotyczy wersji mającej 256 GB wbudowanej pamięci na dane. Plotki mówią o tym, że w ofercie pojawi się także wariant z 512 GB miejsca na pliki. Prawdopodobnie jednak nie na wszystkich rynkach. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem.

Cena Google Pixel 7A dużo niższa

Natomiast Google Pixel 7A będzie znacznie tańszym telefonem. Tutaj spodziewajmy się ceny nieprzekraczającej poziomu 500 euro. To jednak dużo prostsze urządzenie od składanego modelu Fold. Wiemy, że w ofercie pojawi się jeden wariant ze 128 GB miejsca na dane, a pamięć RAM ma zostać zwiększona z 6 do 8 GB względem poprzednika. Innych opcji do wyboru nie będzie.

Kilka wersji kolorystycznych obudowy

Google Pixel Fold ma trafić na rynek w dwóch wariantach kolorystycznych obudowy. Są to odcienie Carbon oraz Porcelain. Pierwszy będzie czarnym lub ciemnoszarym kolorem. Natomiast drugi białym, beżowym lub zbliżonym. W przypadku modelu 7A wybór ma być większy. Tutaj plotki mówią o wersjach Arctic Blue, Carbon oraz Cotton. Znana specyfikacja techniczna obu telefonów widoczna jest poniżej.

Google Pixel Fold – specyfikacja techniczna

7,69-calowy ekran OLED o nieznanych parametrach

5,79-calowy ekran OLED o nieznanych parametrach

8-rdzeniowy procesor Tensor G2

12 GB pamięci operacyjnej RAM

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka do selfie — brak szczegółów

aparat fotograficzny 50 MP

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

158,7 x 139,7 x 5,7 mm

Android 13L

Google Pixel 7A – specyfikacja techniczna

6,1-calowy ekran OLED 90 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Tensor G2

8 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 64 + 12 MP

bateria o pojemności około 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

źródło