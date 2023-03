Google Pixel 8 Pro pozuje na renderach. Są widoczne zmiany

Google Pixel 8 Pro to smartfon, który nie został dochowany w tajemnicy do premiery. Do sieci wyciekły rendery, które ujawniają nam zmiany w designie względem poprzednika. Grafiki pokazują nam bardziej zaokrąglone elementy. Wiemy, że Google Pixel 8 Pro otrzyma także nowy sensor dla aparatu fotograficznego.

Google Pixel 8 Pro to smartfon, który w przeciekach pojawia się już od jakiegoś czasu. Jakie zmiany czekają nas wraz z flagowcem na 2023 r.? Te ujawniają nam rendery, które opracował na podstawie schematów CAD Steve Hemmerstoffer, który jest lepiej znany pod nickiem Onleaks. Rzućmy sobie na to okiem.









Rendery smartfona Google Pixel 8 Pro ujawniają nam zmiany w designie. Telefon otrzyma bardziej zaokrąglone elementy. Dotyczy to także ekranu, co przełożyło się na zmniejszenie jego przekątnej do rozmiaru 6,52 cala. Jest to wyświetlacz z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry.

Zmiany w Google Pixel 8 Pro obejmują także aparat

Widzimy również, że pojawiają się zmiany obejmujące aparat fotograficzny smartfona Google Pixel 8 Pro. Najważniejszą z nich jest pojawienie się czwartego sensora, którego to przeznaczenie nie jest na razie znane. Rendery nie ujawniają nam, co to za element. Być może czujnik LiDAR, ale nie ma na razie co do tego pewności. Przy okazji poznajemy wymiary w postaci 162,6 × 76,5 × 8,7 mm (12 mm w miejscu wystającej kamery). Na więcej szczegółów musimy poczekać.

źródło