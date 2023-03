Samsung Galaxy A54 5G blisko. Jest unboxing na wideo

Samsung Galaxy A54 5G to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. W sieci pojawiło się wideo, na którym zaprezentowano unboxing telefonu. Dzięki temu mamy okazję zobaczyć zawartość opakowania z nowym modelem. Oficjalny debiut smartfona Samsung Galaxy A54 5G odbędzie się w tym tygodniu.

Samsung Galaxy A54 5G to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Oficjalna zapowiedź odbędzie się jeszcze w tym tygodniu. Tymczasem na jednym z kanałów YouTube’a pojawiło się wideo. Ten film to unboxing nowego telefonu. Zobaczmy sobie, co skrywa zawartość opakowania.

Unboxing modelu Samsung Galaxy A54 5G ujawnia nam model w żółtym kolorze obudowy. Wygląd telefonu uchwyconego na wideo pokrywa się z tym, co mogliśmy zobaczyć już wcześniej. Z tyłu obudowy znajduje się aparat fotograficzny z wystającymi obiektywami, którego elementy nie zostały umieszczone na wyspie.

Unboxing modelu Samsung Galaxy A54 5G tuż przed premierą

Samsung Galaxy A54 5G to smartfon, którego premiera odbędzie się już w czwartek. Tak więc wspomniany unboxing pojawił się tuż przed debiutem telefonu. Wiemy, że urządzenie będzie droższe od poprzednika. Ceny w Europie będą startować od 519 euro. Tak więc w Polsce zapłacimy od około 2,4 tys. zł, co trzeba mieć na uwadze.

Przeczytaj także: Najlepsze triki i wskazówki dla komunikatora Messenger

źródło