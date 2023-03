Realme 10T 5G z datą premiery. Jest częściowa specyfikacja techniczna

Realme 10T 5G to średniak, którego debiut zbliża się wielkimi krokami. Została podana data premiery. Ponadto znana jest częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Wiemy, że smartfon Realme 10T 5G ma ekran 90 Hz, procesor MediaTek Dimensity 810 oraz potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 50 MP.

Realme 10T 5G to smartfon, który zostanie zaprezentowany za kilka dni. Datą premiery jest 21 marca i termin ten dotyczy Tajlandii. Cena na razie nie jest znana, choć pewnie będzie atrakcyjna. Została jednak ujawniona częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Zobaczmy sobie, co wiadomo o tym urządzeniu.

Smartfon Realme 10T 5G ma ekran o nieznanych parametrach, ale wiemy, że zapewni odświeżanie obrazu w 90 Hz. Sercem telefonu będzie procesor MediaTek Dimensity 810. Natomiast na dane zostanie przeznaczone do 256 GB miejsca. Jest też potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 50 MP.

Pełna specyfikacja techniczna Realme 10T 5G nieznana

Realme 10T 5G skrywa przed nami jeszcze wiele tajemnic. Pełna specyfikacja techniczna tego telefonu nie jest na razie znana. Pewne szczegóły poznamy dopiero z czasem. Zapewne jednak nastąpi to jeszcze przed marcową premierą. Widzimy, że do wyboru będą co najmniej dwa warianty kolorystyczne obudowy, a aparat nie ma wyspy, tylko wystające obiektywy.

