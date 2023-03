Oppo Find X6 Pro uchwycony na wideo. Premiera coraz bliżej

Oppo Find X6 Pro to smartfon, który w przeciekach pojawia się od dawna. Przed nami premiera i ostatnie plotki w tym temacie mówią o tym, że urządzenie nie pojawi się na rynkach globalnych. To oznacza, że telefon kupimy tylko w Chinach. Tymczasem do sieci wyciekło przedpremierowe wideo. Rzućmy sobie na nie okiem.

Smartfon Oppo Find X6 Pro ma ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, co również widać na wideo. Natomiast z tyłu obudowy umieszczono aparat fotograficzny, którego elementy znajdują się na okrągłej wyspie. Został on przygotowany we współpracy z Niemcami z firmy Hasselblad. Wygląd pokrywa się z wcześniejszymi przeciekami.

Wideo z Oppo Find X6 Pro przed premierą

Premiera flagowca Oppo Find X6 Pro jest nieodległa, ale konkretny termin na razie nie został podany. Flagowiec otrzyma aparat fotograficzny z sensorami z matrycami 50 MP oraz procesor Snapdragon 8 Gen 2. Wyświetlacz to wysokiej klasy ekran AMOLED o rozdzielczości 2K. Pełna specyfikacja techniczna telefonu nie jest na razie znana.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło